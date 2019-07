Maria Herrijgers geeft startschot van rit BeNe Ladies Tour in Essen Toon Verheijen

15 juli 2019

12u50 0 Essen De gemeente Essen is op vrijdag 19 juli het decor voor een rit in de BeNe Ladies Tour. Samen met ex-wielrenster en ex-kampioene Maria Herrijgers (64) uit Essen wordt de start gegeven voor een rit tussen Essen en Roosendaal.

De afgelopen jaren hielden de Eneco Tour en de Binckbank Tour halt in Essen. Dit jaar is het de beurt aan de dames van de BeNe Ladies Tour. Op vrijdag 19 juli is er de rit van Essen naar Roosendaal en krijg je de kans om toprensters uit Europa, de Verenigde Staten en Australië van nabij te bewonderen. Met zeventien UCI-teams (waarvan tien ploegen uit de top twintig van de wereld), vijf nationale ploegen en drie clubteams is de zesde editie van de BeNe Ladies Tour internationaal getint.

De officieuze start wordt om 13.30 uur gegeven aan het gemeentehuis en daarna volgt de officiële start aan het postkantoor in de Stationsstraat. De rensters leggen dan twee keer een lokale ronde af met telkens een tussensprint aan het Heuvelplein. Kort na de middag is er ook al de ploegenvoorstelling op het Heuvelplein met onder meer de Belgische ploegen van Lotto Soudal, Dolctini-Van Eyck Sport, Health Mate, de Belgische nationale ploeg en Isorex.

Maria Herrijgers uit Essen zal mee het startschot geven. De voormalige wielrenster werd onder meer Belgisch Kampioene in 1978 in Harelbeke en herhaalde dat een jaar later in Nandrin. In 1989 stopte ze met wielrennen om nadien nog wel enkele wedstrijden te rijden als amateur.