Man uit Essen pleegt overval op teenslippers Toon Verheijen

08 augustus 2020

11u02 100 Essen De speurders van de politiezone Grens hebben een 24-jarige man uit Essen opgepakt op verdenking van een brutale overval op een nachtwinkel in Kalmthout.

Een onbekende stapte donderdagavond 20.45 uur de nachtwinkel in de Statiestraat in Kalmthout binnen. Hij ging meteen naar de uitbater die achter de toonbank stond. “De winkeluitbater kreeg enkele rake klappen en werd bedreigd met een mes", vertelt politiewoordvoerder Patrick Desmedt. “De man kon geld uit de kassa graaien en vluchtte weg. Hij verloor daarbij wel zijn teenslippers.”

ANPR-camera’s

De uitbater van de winkel verwittigde snel de politie die meteen een zoekactie startte, maar dat leverde niet direct iets op. Het was toen niet onduidelijk of de man te voet dan wel in een auto gevlucht was. Later bleek dat de overvaller bij een vriend in de auto was gestapt. “Onze mensen hebben via ANPR-camera’s het voertuig en de dader identificeren”, zegt Desmedt. “De 24-jarige man uit Essen werd thuis opgepakt en werd overgedragen aan het parket van Antwerpen. De vriend werd ook opgepakt voor verhoor maar mocht beschikken. Hij was niet op de hoogte van de plannen van zijn vriend.”

Investering

De politiezone Grens heeft de laatste jaren grote investeringen gedaan voor het plaatsen van ANPR-camera’s. Op alle toegangswegen van de politiezone werden ANPR-camera’s geplaatst. Bij dit onderzoek is nogmaals gebleken dat de investering zijn geld waard was.