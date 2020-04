Liersevoorzitter Luc Van Thillo en aanstaande Katrien in ongewisse over huwelijksdag: “Door corona-onzekerheid kunnen we er nog niet naar uitkijken” Kristof De Cnodder

20 april 2020

18u58 1 Essen Ook voor de trouwlustigen onder ons brengt de huidige coronasituatie heel wat onzekerheid met zich mee. Lierse Kempenzonens voorzitter Luc Van Thillo en zijn aanstaande Katrien Van Rooy kunnen er over meepraten. “Het is vervelend dat we nu nog niet echt kunnen uitkijken naar onze grote dag”, zegt het toekomstige echtpaar.

Normaal zouden ondernemer/voetbalvoorzitter Luc Van Thillo uit Essen en voormalig damesvoetbalinternational Katrien Van Rooy uit Oelegem op 30 april in het huwelijksbootje stappen, maar dat plan moesten ze al laten varen. Het voetbalgekke koppel mikt nu op 19 juni als nieuwe trouwdatum, al bestaat ook daaromtrent geen zekerheid. Vrijdag zal de Nationale Veiligheidsraad beslissen wat er de komende weken wel en niet kan op het vlak van trouwfeesten. Voor Luc en Katrien is het in spanning afwachten.

Beperkt aantal genodigden?

“Onze trouw en het bijhorende feest hebben we eerder al verschoven van 30 april naar 19 juni”, zegt Luc Van Thillo. “Ik geloof nog altijd dat het op deze tweede datum wél gaat mogen, zij het misschien in een andere vorm: een feest met een beperkt aantal personen, of zo. Ik hoop dat we vrijdag effectief groen licht krijgen. Niet eens zo zeer voor ons – op zich kunnen wij even goed op een ander moment trouwen – maar meer voor de cateraar en de artiesten die we hebben ingehuurd. Die mensen zitten deze dagen helemaal zonder broodwinning. Voor hen wordt het tijd dat er nog eens geld in het laatje komt.”

“Het lastige voor ons is dat we momenteel niet echt kunnen uitkijken naar onze grote dag”, pikt Katrien Van Rooy in. “Met al die vraagtekens is het gewoon een hele vreemde situatie en dat is een beetje zonde. Ook onze genodigden zitten natuurlijk met vragen. Gaat het nu door of niet? In die zin zullen we blij zijn als er vrijdag duidelijkheid is. Indien zou blijken dat ook 19 juni niet toegestaan is, kan het goed zijn dat we alles ineens een jaar opschuiven. Wij leven voor een stuk op het ritme van het voetbal en een trouw in de loop van de competitie is nogal moeilijk. Al is het natuurlijk ook afwachten wanneer er weer gevoetbald zal kunnen worden.”