Levensgevaarlijk: treinsurfer klampt zich minutenlang vast aan achterste wagon SVM

12 juni 2020

14u32 52 Essen Op YouTube is een video opgedoken van een waaghals die zich vastklampt aan de achterste wagon van een trein. De man laat zich meevoeren tot het volgende station, een stunt die hij vorig jaar ook al eens uitvoerde in de provincie Luik.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Deze keer spelen de feiten zich af aan het station van Essen. De kerel, die zich op sociale media GIFGAS laat noemen, was duidelijk goed voorbereid. Zo droeg hij handschoenen om meer grip te hebben.

In het begin van het filmpje roept de man ook op om de stunt zeker niet na te doen. “Te gevaarlijk”, klinkt het. Op de vraag hoe mensen reageren als ze hem aan het treinstel zien hangen, geeft hij een duidelijk antwoord. “Jongeren vinden het cool en beginnen zelf te filmen. Oudere mensen durven wel eens de politie bellen, er lopen heel wat verklikkers in dit land rond.”

De NMBS dient nu voor een tweede keer klacht in tegen de onbekende, laat woordvoerder Dimitri Temmerman aan onze redactie weten. “Dit valt absoluut niet te tolereren, hij riskeert zijn leven”, klinkt het.

“Kaakslag”

Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken bestempelt zulke feiten als “zeer dom, levensgevaarlijk en verboden”. “Dit kon dodelijk aflopen. Als infrastructuurbeheerder roepen wij op om dit voorbeeld nooit te volgen. Bovendien is dit een kaakslag voor iedereen die zich inzet voor sensibilisering, bijvoorbeeld tegen spoorlopen en gevaarlijk gedrag op spoorwegterreinen.”

De boete kan in principe oplopen tot enkele duizenden euro’s. “Maar het is de rechter die dat bedrag bepaalt. Elk gerechtelijk arrondissement heeft specifieke sancties”, stelt minister van Mobiliteit François Bellot.

Er worden de laatste jaren vaker treinsurfers opgemerkt in ons land. Infrabel noteerde er zes in 2015, dertien in 2016, tien in 2017 en zeventien in 2018. “Dat zijn enkel de gevallen die aan ons gemeld werden door spoorwegpersoneel. Het kunnen er dus meer zijn”, besluit Baeken.