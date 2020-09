Leerkracht basisschool Mariaberg in Essen besmet: 5 leraren moeten in quarantaine, 4 klassen blijven thuis emz

24 september 2020

17u25 1 Essen In de vrije lagere school Mariaberg campus Centrum heeft een leerkracht positief getest op het coronavirus. Vijf leerkrachten en een lid van de directie moeten bijgevolg in verplichte thuisquarantaine. Wegens een gebrek aan permanentie moeten vier klassen minstens tot en met maandag thuisblijven.

Door de isolatie van vijf leraars kan de school niet meer voor elke klas permanentie voorzien. Daarom zien het schoolbestuur, het gemeentebestuur en de lokale veiligheidscel geen andere mogelijkheid dan vier klassen thuis te houden. “Het gaat om een kleine 90 leerlingen: één klas van het tweede leerjaar, twee klassen van het derde leerjaar en één klas van het vijfde leerjaar”, vertelt Kris Peeters, afgevaardigd bestuurder van Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Noorderkempen, onder wiens hoede Mariaberg valt.

Opvang onhaalbaar

De klassen moeten vanaf vrijdag thuisblijven en dat minstens tot maandag. “De kans is reëel dat dat verlengd wordt, of de leerkrachten nu positief of negatief testen”, zegt Peeters. Op zoek gaan naar vervangleerkrachten is een onbegonnen zaak. “Er zijn amper leerkrachten op de markt. We zijn nu al onderbezet.” Ook opvang voorzien is door de coronamaatregelen niet mogelijk, zeker vanwege het gebrek aan toezichthouders. “Er zouden te veel klassen in een te kleine ruimte moeten samenzitten”, aldus Peeters.

Momenteel heeft de situatie geen impact op andere klassen. De school en het gemeentebestuur volgen de situatie verder op. De verdere communicatie naar de ouders en leerlingen gebeurt via Smartschool en via de website van de school.