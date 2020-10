Kwetsbare gezinnen krijgen ‘consumptiebudget’ in vorm van cadeaubonnen Toon Verheijen

01 oktober 2020

13u23 0 Essen Zo’n 221 kwetsbare gezinnen uit Essen krijgen dankzij een beslissing van de Vlaamse regering dit jaar een ‘consumptiebudget’ van 155 euro in de vorm van waardebonnen. Die kunnen ze besteden bij een tachtigtal handelszaken.

Afgelopen zomer besloot de Vlaamse regering om elke gemeente een subsidie te geven om de lokale economie te stimuleren en kwetsbare groepen die in financiële moeilijkheden zitten, of die door de coronacrisis in armoede dreigen ter geraken, een consumptiebudget te geven. Voor de gemeente Essen ging het om een subsidie van 33.668,75 euro.

Cadeaubonnen

De gemeenteraad heeft beslist om dat geld te verdelen over de 221 kwetsbare gezinnen waardoor die elk een budget krijgen van 155 euro. De gezinnen krijgen deze bonnen automatisch zonder vooronderzoek. Zij moeten dit ook niet aanvragen. De cadeaubonnen zijn niet stigmatiserend want de bonnen kunnen door iedereen aangekocht worden bij Toerisme Essen.