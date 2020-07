Kunst ontdekken tijdens een wandeling in eigen dorp Toon Verheijen

14 juli 2020

18u52 0 Essen Wandelaars of fietsers die er deze zomer in Essen op uit trekken, kunnen dat combineren met ook nog wat bij te leren over kunst. Enerzijds is er een interactieve kunstenroute uitgestippeld en anderzijds is de buitenkunstroute wat geactualiseerd.

Het idee om iets extra te doen is er gekomen nadat duidelijk werd dat heel wat mensen de vakantie in eigen streek zullen doorbrengen. “Mensen hebben de voorbije weken en maanden hun eigen gemeente al herontdekt en wij willen daar nog een beetje op verder gaan”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “We hebben heel wat trage wegen in onze gemeente die we terug hebben opengesteld en die we onder de aandacht willen brengen. De wandelingen ‘de code is kunst’ zijn een combinatie tussen gezond bewegen en kunst bekijken. Tijdens de wandelingen via knooppunten kom je op verschillende plaatsen paaltjes tegen met daarop een QR-code. Wandelaars kunnen die met hun smartphone inscannen en dan krijgen ze een filmpje te zien van een kunstenaar. We hebben de wandelingen uitgestippeld in het Woonbos Wildert en de weekendzones van Horendonk en Hoek. Alles samen zijn er 15 codes te vinden.”

Daarnaast heeft de gemeente ook een bestaande buitenkunstroute geactualiseerd. Het gaat om kunstwerken die al jaren in het straatbeeld staan, maar ook om recent geplaatste.