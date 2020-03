Koppel lanceert gratis website voor alle bedrijven, zelfstandigen en horecazaken in Vlaanderen: wijblijvendoorgaan.be Toon Verheijen

26 maart 2020

20u23 0 Essen Guy De Schepper en Krista Deckers van 2BuildIT uit het Antwerpse Essen hebben de gratis website www.wijblijvendoorgaan.be gelanceerd. Alle zelfstandigen, bedrijven horecazaken die op één of andere manieren actief blijven tijdens deze crisis, kunnen zich gratis laten registreren op de website. “In deze tijd is het belangrijk dat je snel ergens terecht kunt in je gemeente”, zegt Guy De Schepper.

Het leven in Vlaanderen is na de strenge maatregelen door de overheid nagenoeg volledig stilgevallen, maar toch blijven nog heel wat handelszaken, horecazaken of bedrijven op hun manier verder werken om de klanten toch nog zo goed mogelijk bij te staan. “We merkten vooral op sociale media dat er toch heel wat vragen rezen bij iedereen", zegt Guy De Schepper. “Wie is nog open, wie levert aan huis, wie werkt er nog. Toen hebben we vrij impulsief beslist om onze kennis te gebruiken en een platform aan te bieden. Ondertussen zijn er al handelaars uit 55 gemeenten die zich hebben aangemeld.”

Bedrijven of handelaars krijgen ook de kans om een banner te gebruiken en kunnen via het platform aanduiden of ze tot de food of non-food behoren.

https://wijblijvendoorgaan.be/