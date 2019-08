Knotsgekke volksspelen op de Waaifeesten Toon Verheijen

18 augustus 2019

17u25

Het weer zat dan wel niet helemaal mee, maar dat neemt niet weg dat de stilaan meer dan traditionele Waaifeesten op ‘den Hoek’ in Essen voor de nodige animo zorgden. Heel wat vriendengroepen schreven zich in voor de niet alledaagse Waaiproeven, zeg maar volksspelen in een wat spectaculaire vorm. “Proeven waarbij het niet alleen om kracht draait, maar ook om durf en vooral snelheid”, klint het bij de KLJ Hoek, de organisator van de Waaifeesten. Uiteraard was er ook de nodige kinderanimatie voorzien. Voor zondagavond stond er ook nog een playbackwedstrijd op het programma.