Karrenmuseum voor één dag oorlogsdorp uit 1944 Toon Verheijen

15 oktober 2019

09u27 0 Essen Het Karrenmuseum wordt zaterdag omgetoverd in een oorlogsdorp uit 1944 om de bevrijding van 75 jaar geleden te herdenken. De festiviteiten zijn volledig uitgewerkt door Steve Suykerbuyk en Piet De Meester die een passie hebben voor alles wat met de wereldoorlogen te maken heeft.

Op de site aan Hemelrijk in Essen is de voorbije weken hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen voor het grote herdenkingsweekend. Vrijdag wordt er een monument onthuld waarvoor de twee zelfs een speciaal oud legervoertuig hebben gekregen van het War Heritage Institute. Het gaat om een Humber Scout Car, een Britse tank uit de Tweede Wereldoorlog. “Het is ooit ergens uit een meer getrokken en we hebben het zo goed mogelijk proberen op te knappen”, vertellen Steve en Piet. “We zijn best trots dat we het in Essen kunnen plaatsen. Vrijdag gaan we het officieel onthullen. We hopen echt dat de Essenaren er massaal naar komen kijken en dat we ze een beetje weer kunnen terug meenemen in de tijd.”

Maar vooral de zaterdag zal een speciale dag worden. ’s Morgens zijn er plechtigheden aan het herdenkingsmonument op het Heuvelplein en op de begraafplaats in Horendonk. Er trekt rond 11 uur ook een militaire colonne van Horendonk door het centrum van Essen naar het Karrenmuseum. “Daar kan iedereen dan vanaf 13 uur terecht om onder meer 70 re-enacters aan het werk te zien”, vertelt Steve Suykerbuyk. “We zorgen ook voor liveoptredens met muziek uit de oorlogsjaren. Voor de kinderen is er ook de nodige animatie voorzien en zij kunnen zelfs rondritjes maken in militaire voertuigen.”