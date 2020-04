Kapster Claudia Nelen lanceert ‘vet haar challenge’: “We zitten nu toch in ons kot én het is gezond” Toon Verheijen

10 april 2020

15u18 3 Essen Kapster Claudia Nelen van Haar & Stijl MOOI in Essen heeft een ludieke, maar tegelijkertijd ook serieuze, challenge gelanceerd via sociale media. Ze roept op om zo lang mogelijk (nu ja, een week) je haar niet te wassen. “Nu we toch veel in ons kot zitten, is het de ideale moment”, lacht Claudia Nelen.

Claudia Nelen was één van de kapsters die bij het uitbreken van de coronacrisis aan de alarmbel trok toen kapsalons wel mochten openblijven. Net als heel wat anderen reageerde ze opgelucht, toen de regering besliste om ook hen een verplichte sluiting op te leggen. Via sociale media staat ze haar klanten nog altijd met raad en daad bij. De challenge die ze nu lanceerde krijgt zelfs navolging buiten haar klantenbestand. “Ik noem het de ‘vet haar challenge”, lacht Claudia Nelen. “Ik probeer mijn klanten altijd duidelijk te maken dat je haar teveel wassen niet goed is. Hoe meer je het wast, hoe sneller het terug vet wordt. Het is een vicieuze cirkel.”

Vettig

Daarom roept Claudia Nelen op om allemaal samen zo lang mogelijk het haar niet te wassen. “Er zijn zelfs mensen die hun haar totaal niet meer wassen, maar dat is uiteindelijk ook niet gezond. Ik hou het op drie of vier dagen tot een week. We zijn nu toch veel thuis, dus niemand ziet ons vettig haar. Ik heb veel respons gekregen en hoop dat meer en meer mensen het proberen. Ik heb ook al héél grappige foto’s gekregen.”