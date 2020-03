Kapster Claudia Nelen lanceert smeekbede aan collega’s: “Open alsjeblieft niet terug jullie kapsalon” Toon Verheijen

23 maart 2020

19u58 0 Essen Kapster Claudia Nelen uit Essen doet een warme oproep aan haar collega’s. Hoewel er voor de sector geen extra tegemoetkoming is door de coronacrisis, houdt Claudia toch de deuren gesloten. “Ik hoor links en rechts dat collega’s weer willen open doen, maar ik smeek aan hen om het niet te doen. Hoe zwaar het ook is. Anders krijgen we corona nooit onder controle.”

De voorbije dagen trokken al heel wat kapsters aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid ook hen een verplichte sluiting op gaat leggen, maar vanuit politieke hoek lijkt daar om een of andere reden nog geen bereidheid toe. Nu duiken links en recht al geruchten op dat kappers – die al gesloten zijn – toch opnieuw de deuren willen openen. “Ik hoop dat we allemaal ons gezond verstand kunnen gebruiken en dat niet doen”, zegt kapster Claudia Nelen die een kapsalon heeft op Wildert (Essen). “Wij als kappers zitten echt in een een-op-eensituatie. Dat is niet goed. We moeten het voor onszelf doen, voor de klanten maar ook en vooral om die curve van besmettingen echt naar beneden te krijgen. Als wij als kappers weer open doen is dat absoluut niet goed.”

Smeekbede

Claudia beseft dat het voor veel sectorgenoten niet vanzelfsprekend is om wekenlang zonder ernstige tegemoetkoming de deuren te sluiten. “Dat is ook bij mij het geval, maar ik wil het risico toch niet nemen. Ik zal nadien wel zien hoe we het oplossen. Maar nogmaals, ik smeek het aan mijn collega’s, doe alsjeblieft niet opnieuw open.”