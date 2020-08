Kansarme jongeren krijgen toelage tot 200 euro voor aankoop van ICT-materiaal Toon Verheijen

28 augustus 2020

10u04 0 Essen De OCMW-raad van Essen heeft beslist om voor leerlingen van het secundair onderwijs uit kansarme gezinnen een toelage te voorzien tot 200 euro voor de aankoop van ICT-materiaal dat ze nodig hebben voor de lessen. “We geven hen financiële steun om een IT toestel te leasen of aan te kopen via de school”, zegt schepen Brigitte Van Aert (CD&V).

Tijdens de lockdown is het voor veel Vlaamse steden en gemeenten en vooral scholen duidelijk geworden dat het lang niet voor iedereen evident is om te kunnen volgen in het afstandsonderwijs. Het heeft ook de digitalisering van het onderwijs versneld. “Maar het maakte ook een nieuwe vorm van armoede bekend”, zegt verduidelijkt schepen en raadslid Brigitte Van Aert en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). “Daarom willen we de gezinnen die met moeilijk hebben ondersteunen als er een laptop of tablet voor school aangekocht moet worden. Een leerling uit een kansarm gezin dat in Essen woont, sociale dienst van het OCMW een toelage aanvragen voor de aankoop van een IT-toestel dat hij of zij op school nodig heeft. De aankoop zelf gebeurt via de school. We betalen de helft van de aankoopfactuur terug tot maximaal 200 euro. Op deze manier geven we alle Essense secundaire scholieren dezelfde onderwijskansen.”

Samenwerking met scholen

Arno Aerden (sp.a/JijMaaktEssen), schepen van Jeugd , is blij met de beslissing van de gemeenteraad. “In deze ongewone coronatijden is elk financieel duwtje in de rug meer dan welkom, zeker voor gezinnen die al in een moeilijke situatie zitten. We gaan een engagement aan met de scholen in de regio. In ruil voor de ICT-ondersteuning, verwachten we van de scholen dat ze de leerling met de toestellen leert omgaan. Samen binden we zo de strijd aan tegen digitale armoede.”