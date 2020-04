Jonge brouwers lanceren ‘Hibou Civil’ in volle coronatijd: “Op café of thuis, smaken zal hij sowieso deze zomer” Toon Verheijen

24 april 2020

10u14 18 Essen Familiebrouwerij Hibou uit Horendonk lanceert midden in de coronacrisis haar tweede bier. De Hibou Civil bestond eigenlijk al een jaar, maar het eerste commerciële brouwsel sloeg tegen en een van de twee neven brak zijn been. Maar nu is het dan eindelijk zover: de Hibou Civil staat op punt.

Niels Deckers en Pieter Hontelé lanceerden in 2018 hun eerste bier, de Hibou Sauvage. Een blond bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 7,4 procent. Daar komt nu dus de Civil bij, een saison. “Eigenlijk hebben we het bier vorige zomer voor de eerste keer op de markt gebracht”, vertellen Niels en Pieter. “Maar we waren best wel wat teleurgesteld over het resultaat. Het bier bruiste te hard en viel ook bitterder uit dan in onze testbrouwerij. “We hebben toen beslist om de promotietour uit te stellen, omdat we hem echt op punt wilden hebben.”

Beenbreuk

Die onbepaalde tijd uitstel werd nog wat langer omdat Pieter tijdens een voetbalwedstrijd tot overmaat van ramp zijn been brak. De Hibou verdween dus even van het toneel, maar de voorbije maanden is de Civil dan toch verder geperfectioneerd. “En nu zijn we er wel trots op”, lachen de twee brouwers. “Een echte doordrinker en dat was de bedoeling. We hebben het bier nu ook gebotteld in dezelfde flesjes als de Sauvage. Dat maakt het gemakkelijker om gemengde bakken en pakketten samen te stellen.”

Saison

De Hibou Civil is een saison geworden. Een bier van 5,5 procent met een fruitig hoparoma. Er is een droge en lichtjes kruidige gist gebruikt. “Het is een beetje vergelijkbaar met een IPA, maar dan iets bleker van kleur, minder bitter en iets droger.”

Levering

De twee lanceren in bier in volle coronacrisis op een moment dat de cafés vermoedelijk nog wel enige tijd gesloten zijn. “Toch hebben we niet getwijfeld om hem nu écht te lanceren”, vertellen de twee jonge brouwers. “De Civil is een echt zomerbier. Of je nu wel of niet op café kan, hij gaat sowieso smaken bij warm weer. We moeten weliswaar meer tijd in de verdeling steken nu, want de gebruikelijke kanalen zijn zo goed als lam gelegd. Daarom leveren we nu zelf gratis aan huis in de regio Noorderkempen en we merken dat onze trouwe klanten daar zeer gretig op ingaan.”

Meer info: info@hiboubeers.com, @HibouBeers of http://www.hiboubeers.com