Jong CD&V Essen wil studieruimte boven bib nu die weer open is: “Niet alle studenten kunnen thuis studeren” Toon Verheijen

19 mei 2020

14u29 0 Essen Jong CD&V Essen ijvert voor studieruimtes voor jongeren in eigen dorp. In het verleden kon dat altijd in de bib en dat moet zeker nu ook mogelijk zijn, zegt Kirsten Tobback.

“Niet elke student heeft thuis de juiste accommodatie om te kunnen studeren”, zegt Kirsten Tobback van Jong CD&V Essen. “In Essen is er al een lange traditie van studieruimtes. In 2013 schreef toenmalig jeugdraadvoorzitter en huidig gemeenteraadslid Steff Nouws een advies om studieruimtes te voorzien in Essen. “

De studieruimte werd ingrericht op de zolder boven de bibliotheek en is nog steeds hele jaar rond beschikbaar om te studeren mits reservatie. Door de coronamaatregelen is de mogelijkheid tijdelijk opgeschort omdat er uiteraard voldaan moet worden aan de nodige hygiënemaatregelen. “We vragen aan het gemeentebestuur nu om in deze ruimte de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen en weer reclame te maken voor deze dienst. De examenperiode staat voor de deur. Zeker in deze moeilijke tijden willen we Essen op de kaart zetten als studentvriendelijke gemeente”, zegt Kirsten Tobback.