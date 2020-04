Inzamelactie levert 13 laptops op voor kansarme gezinnen Toon Verheijen

24 april 2020

09u47 0

De gemeente Essen heeft dertien bruikbare laptops kunnen schenken aan verschillende scholen en de sociale dienst in Essen. “Om alles goed in kaart te brengen, organiseerde het gemeentebestuur een digitaal overleg met alle directeurs van de Essense Lagere scholen, enkele ambtenaren en de voorzitter van het Bijzonder Comité”, zeggen schepen Arno Aerden (spa-JijmaaktEssen) en Brigitte Van Aert (CD&V, voorzitter van het BCSD). “De verschillende noden werden besproken en er werd een oproep gelanceerd om oude nog goed werkende laptops en PC’s te schenken aan kansarme gezinnen. We kregen in totaal 21 laptops binnen. Koen Verrycken, zaakvoerder van KVPC heeft gratis alle toestellen gebruiksklaar gemaakt en hij installeerde hij een virusscanner op alle toestellen. Omdat 8 toestellen te oud waren voor een recent besturingssysteem konden we deze helaas niet gebruiken. De andere 13 laptops worden verdeeld aan de scholen en de sociale dienst. Deze worden aan kansarme gezinnen in bruikleen gegeven, zodat zij zich ook digitaal kunnen verbinden.”