Indrukwekkende lichtstraat in dak van douaneloods krijgt meer en meer vorm : eerste 84 van 450 zonnepanelen geplaatst Toon Verheijen

03 september 2019

12u02 0 Essen De restauratie van de voormalige douaneloods in Essen krijgt meer en meer vorm. De voorbije dagen werden de eerste zonnepanelen geplaatst voor de nieuwe lichtstraat die het gebouw krijgt in het dak.

In het verleden had het gebouw een lichtstraat die over de hele lengte van het dak liep. Die komt dus terug, maar dan in de vorm van een lichtstraat met zonnepanelen. De spectaculaire lichtstraat in het dak krijgt glazen panelen waarin zonnepanelen zijn verwerkt en heeft een transparantie van twintig procent. Over een afstand van 92 meter komen er 450 zonnepanelen. “Omdat er licht door de panelen schijnt, ligt het rendement natuurlijk lager dan de panelen die je op de meeste huizen ziet liggen”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “De loods is een beschermd monument dus moest de lichtstraat terug geplaatst worden. We combineren oud met nieuw en maken gebruik van de modernste technologie om alsnog energie te winnen.” De lichtstraat levert zo’n 17.000 KWh/jaar aan energie. Dat staat gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van een vijftal Vlaamse gezinnen.

Na de restauratie zal de douaneloods ingepalmd worden door Robotland.