IN BEELD. Unieke lichtstraat in dak van gerestaureerde douaneloods aan Hemelrijk Toon Verheijen

29 november 2019

12u04 0 Essen De restauratie van de voormalige Douaneloods nadert stilaan zijn einde. Het beschermde monument kreeg onder meer een hoogtechnologische lichtstraat in het dak van het gebouw.

De historische lichtstraat, waarvan het originele glas allang verdwenen was, werd voorzien van ‘Building Integrated Photo Voltaics’ of BIPV panelen. Maar liefst 800 vierkante glas zal vanaf nu licht doorlaten en tegelijkertijd elektriciteit opwekken. “Dit staaltje technologie is een niet alledaagse installatie in een beschermd monument”, zegt Kathleen Helsen (CD&V) van Kempens Landschap en provincieafgevaardigde. “Het project werd gerealiseerd met steun vanuit Europa en de provincie.”

Op maat

Het project was wel een uitdaging, want de zonnepanelen moesten volledig op maat gemaakt worden. Vorsselmans haalde de opdracht binnen. “Het was een uitdagende opdracht omdat we moesten zoeken naar de panelen de het meeste zinlicht binnen zouden laten, maar langs de andere kant mochten ze ook niet voor verhitting van de stalen dakconstructie zorgen”, aldus provincieafgevaardigde Jan De Haes (N-VA). Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) is ook tevreden met het resultaat. “De installatie past perfect in de loods. Bij de bouw van de loods in 1902 werd er ook gebruikt gemaakt van toenmalige moderne technologieën zoals strengpersbakstenen en een slanke staalstructuur. De lichtstraat is een mooie hedendaagse toevoeging aan dit vooruitstrevende gebouw. Jaarlijks zullen de panelen ongeveer 20.000 kWh opbrengen. De elektriciteit zal wellicht volledig benut worden door Robotland, een educatief techniekpark dat zich in de loods zal vestigen.”