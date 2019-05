ICT-verantwoordelijke gemeente Essen kon tien maanden lang ‘dubbelleven’ leiden want had ook nog job bij een scholengroep Toon Verheijen

31 mei 2019

19u51 4 Essen Een ondertussen vertrokken personeelslid van de gemeente is er gedurende een tiental maanden in geslaagd om ongeweten twee jobs tegelijkertijd uit te oefenen. Hij was enerzijds werkzaam op de dienst ICT van de gemeente, maar merkte tegelijkertijd ook voor een scholengroep in Brasschaat. De man is ondertussen in onderling overleg gestopt met zijn taak bij de gemeente. “Hij zat nog in zijn proefperiode. Er is geen sprake van een tuchtonderzoek”, aldus burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

Begin juli 2018 startte er op de gemeente Essen een nieuw personeelslid verantwoordelijk voor de dienst ICT binnen de gemeente. De persoon had gereageerd op een openstaande vacature bij de gemeente, had een mooi CV en werd uiteindelijk aangeworven. “De eerste maanden leverde de man meer dan behoorlijk en zelfs uitstekend werk”, zegt een bron binnen de gemeente. “Dat was vooral in de zomermaanden juli en augustus, maar daarna werd hij nauwelijks nog gezien.” Toen na verloop van bijna tien maanden duidelijk werd dat het niet helemaal klopte, checkte de gemeente zijn referenties en kwamen ze te weten dat hij naast zijn voltijdse baan op de gemeente ook nog een voltijdse baan binnen een scholengroep in Brasschaat uitoefende.

Twee jobs

Twee jobs uitvoeren is wettelijk perfect toegestaan, maar als ambtenaar heb je wel meldingsplicht én je kan op dezelfde momenten natuurlijk geen opdrachten uitvoeren voor twee verschillende werkgevers. “Blijkbaar zou de man ook gefraudeerd hebben met de tikklok die hij gezien zijn functie vanop afstand kon instellen”, vertelt dezelfde bron. “Zo leek het alsof hij voor de gemeente Essen aan het werken was in zogezegd dan weer eens een school en dan weer eens de bibliotheek, maar in werkelijkheid zat hij dus bij zijn zogezegd oude werkgever.” Toen de feiten aan het licht kwamen, heeft de werknemer in onderling overleg met de gemeente zelf ontslag genomen en is er een minnelijke schikking getroffen. De gemeente zelf start geen rechtszaak tegen de man.

Privacy

Burgemeester Gaston Tichelt (CD&V) wil niet te diep ingaan op de zaak. “We moeten de wet op de privacy respecteren”, aldus Van Tichelt. “Ik kan alleen maar zeggen dat er een probleem is geweest en dat beide partijen ondertussen afscheid van elkaar genomen hebben. De man werkt niet meer voor ons. De betrokkene zat nog in zijn proefperiode. Er is géén tuchtonderzoek gestart. We kunnen alleen maar zeggen dat de persoon de eerste maanden echt wel meer dan behoorlijk werk leverde, maar dat er daarna inderdaad een aantal hiaten opdoken.” Van Tichelt beklemtoont ook dat in principe een ambtenaar twee jobs mag uitoefenen. “Maar dat moet wel op voorhand aangevraagd worden, want het mag niet in strijd zijn met de functie als ambtenaar, maar strikt gezien laat de arbeidswetgeving dat zeker toe.”