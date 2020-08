Horendonk danst de Jerusalema om het einde van de eerste fase van de wegenwerken te vieren Toon Verheijen

31 augustus 2020

20u58 5

De oproep van broodjesbar De Kleine Nelen in Horendonk (Essen) om massaal te komen dansen – met in achtneming van de coronaregels – op het kruispunt van de Postbaan en Over d’Aa om het einde van de eerste fase van de werken te vieren, viel duidelijk niet in dovemansoren. “Inderdaad, u leest het goed, de eerste fase is een feit.Dat betekent voor ons dat we weer op een goede manier bereikbaar zijn. Dat mogen we toch niet zo maar voorbij laten gaan”, schreven Wannes en Kristof enkele dagen geleden op Facebook. De oproep kende succes, want heel wat mensen kwamen mee dansen. En uiteraard gebeurde dat op de tonen van Jerusalema, de nieuwe challenge die ontstaan is. Het lied is intussen ook een symbool van hoop geworden middenin de coronacrisis.



