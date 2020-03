Hilarisch maar met positieve boodschap: 70-plussers Ludo en Adrienne roepen op tot ‘sport in uw kot’ Toon Verheijen

Ludo en Adrienne Mattheeussen plaatsen afgelopen zondag een hilarisch filmpje op hun eigen sociale media met de boodschap ‘blijf in uw eigen kot en sport’. Je ziet het koppel een ballon nemen en naar elkaar gooien totdat Ludo zelf de ‘bal' op de kast slaagt. “Wij doen nu omdat we binnen zitten, regelmatig zoiets om even te ontspannen”, vertelt Ludo. “Het zijn spelletjes die regelmatig op de campings worden gespeeld en je kan er wat mee bewegen hé. Wij zijn beiden boven de 70 en behoren dus tot de risico groep. En hoe ouder hoe gekker hé”, knipoogt Ludo. “Maar laat het vooral een boodschap zijn: blijf positief en probeer je wat te amuseren door thuis ook wat te bewegen."

