Het spookt aan het spoor: spoorwegovergangen in Essen slaan tilt door de hitte Toon Verheijen

29 augustus 2019

15u40 0 Essen Slagbomen die op en neer gaan zonder dat er een trein passeert, de bel die zomaar rinkelt, de lichten die even snel weer gedoofd zijn als dat ze aanspringen: het lijkt wel te spoken aan de spoorwegovergangen in Essen — of beter: spookwegovergangen. De schuldige blijkt de hitte te zijn, maar de inwoners zijn de rare kuren wel zat. De gemeente gaat nu een brief sturen naar Infrabel. “We leven hier niet meer in een ontwikkelingsland. Zulke incidenten komen de veiligheid niet ten goede”, zegt burgemeester Gaston van Tichelt (CD&V) scherp.

Het waren Jan Suykerbuyk en Steff Nouws, beiden raadslid van CD&V, die duidelijk maakten dat het aantal meldingen van op hol geslagen overwegen toch wel de spuigaten uitliep. Zowat elke overweg kreeg de voorbije weken te kampen met rare kuren. Slagbomen die op en neer gaan, lichten die aanspringen, belsignalen die rinkelen. Het was niet aan één spoorwegovergang het geval, maar het gebeurde de voorbije weken aan de Heikantstraat, de Paviljoenweg en de Nieuwe Heikant. Ook in Kalmthout zouden er al problemen gesignaleerd zijn. “We hebben een overleg gehad met Infrabel en hebben dat al aangekaart. Het kan natuurlijk wel eens gebeuren, maar als het herhaaldelijk gebeurt, is dat toch wel problematisch”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Ik durf zelfs te zeggen dat dat niet meer van deze tijd is. We leven tenslotte niet in een ontwikkelingsland met alle respect. Het grote probleem is dat het altijd wel hersteld wordt, maar dat er geen perspectief is op beterschap. Er wordt geen remedie geboden.”

Spoorlopen

Uit vele reacties op sociale media wordt geopperd dat dit de strijd tegen spoorlopen – wat een heel belangrijke campagne is van Infrabel – niet meteen ten goede komt. En laat nu net de politiezone Grens een voorbeeld zijn van controles op het spoorlopen. “Er wordt gezegd dat het niet gevaarlijk is en dat de spoorwegbarelen wel degelijk naar beneden gaan als er effectief een trein aankomt, maar dat neemt niet weg dat het heel begrijpelijk is dat mensen die voor een overweg staan en die barelen op en neer zien gaan, heel zenuwachtig worden”, zegt Gaston Van Tichelt. “Als dat om de haverklap gebeurt – en dat is hier toch wel het geval – dan wordt dat routine en dat moeten we toch te allen tijde vermijden. Bovendien hebben zulke storingen tot gevolg dat er ook veel wordt rondgereden met als gevolg dat het in de straten rond de overwegen ook nog eens extra druk en gevaarlijk wordt.

Groot onderhoud

Infrabel ontkent geenszins het probleem. “Er waren in juli inderdaad een aantal storingen die gerelateerd waren aan de hitte”, zegt Charlotte Verbeeck van Infrabel. “We hebben die onmiddellijk opgelost toen we er melding van kregen. Dat bleek toen om een defecte kabel te gaan. We willen benadrukken dat er wel nooit een echt veiligheidsprobleem is geweest, want de slagbomen blijven werken als er effectief een trein aankwam. Recent zijn er dan weer problemen opgedoken, maar dat bleek een slecht contact te zijn. We zijn nu toevallig bezig met een groot onderhoud van de infrastructuur in Essen dus we houden er een extra oogje in het zeil.”