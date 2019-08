Herberg én B&B in oude Quarantainestallen Toon Verheijen

06 augustus 2019

17u28 0 Essen De voormalige Quarantainestallen worden verbouwd tot cohousing Q-Ville, maar ook tijdens de verbouwingen bruist de site. Wim Verdijck en zijn partner Ann Bogaerts openden er Herberg Quarantaine. Binnenkort opent een B&B met drie kamers. Het koppel baat in deelgemeente Wildert ook al het oudste café van de gemeente uit: café Volksvriend.

De Quarantainestallen zijn een begrip in en rond Essen. Ze werden gebouwd aan het einde van de negentiende eeuw. Het complex groeide uit tot een waar handelscentrum, maar na WO II waren de gloriejaren voorbij. Begin jaren 90 werd heel de site nieuw leven ingeblazen met een taverne, een rommelmarkt en de vijver die veel wandelaars lokte, tot in 2013 de uitbaters ermee ophielden en de site - erkend als monument - begon te verkommeren.

Enkele jaren geleden kochten projectontwikkelaars Joerie Bal en Stan Nelen de site met de bedoeling er een cohousingproject te realiseren. Die werken zijn nu volop bezig. Er komen 43 woongelegenheden, een welnessruimte met zwembad en een zwemvijver.

Herberg

Aan de straatkant zijn drie commerciële ruimtes gepland. Die worden nu alle drie ingepalmd door Wim Verdijck en zijn vrouw Ann Bogaerts. Eentje mogen ze gebruiken als woonst, de tweede wordt over enkele maanden een bed-and-breakfast en in de derde openden ze nu al Herberg Quarantaine.

Dit is hun tweede zaak al, want in Wildert baten ze sinds enkele jaren ook de authentieke volkskroeg De Volksvriend uit. “Toen we van de plannen hoorden voor de Quarantainesite, waren we snel verkocht”, zegt Wim Verdijck. “Mijn vrouw heeft toerisme gestudeerd, dus voor haar is het ook een droom om op die plaats een B&B te openen. Volgens ons is het ook een ideale locatie want we zijn de enige horecazaak langs de fietsroute die hier passeert. We kiezen naast traditionele bieren ook voor echte streekbieren en een streekgin (Clovergin uit Kalmthout, red).”

Verleden

Héél het pand werd volledig verbouwd waarna Wim en zijn vrouw het casco hebben gekocht. De volledige inrichting hebben ze zelf gedaan. Allemaal nieuw, en toch straalt het ook wat geschiedenis uit door oude zetels in het café, attributen die vroeger in de Quarantainestallen stonden of de onderstellen van oude schoolbanken die nu dienst doen als tafeltjes in de zaak. “Maar vooral onze heksenkast vind ik zelf leuk”, grijnst Wim. “Het is een oude kermisattractie. In de plaats van voorspellingen doet ze nu wat anders. Iedereen die bij ons afrekent, krijgt een muntje voor in de heksenkast te steken. Je krijgt dan een kaartje met daarop ons logo en gegevens, maar ook een hele uitleg over de omgeving, fiets- en wandelroutes of andere weetjes. We hebben zo twintig verschillende kaartjes laten maken.”

De herberg is alle dagen open. Meer info op http:// www.herbergq.be