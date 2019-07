Hans Francken Invites pakt uit met XL-versie Toon Verheijen

09 juli 2019

15u47 0 Essen De organisatie van Hans Francken Invites pakt dit jaar uit met een XL-versie en verhuist daardoor naar een grotere locatie. De eerste twee edities op het Heuvelplein waren de voorbije jaren telkens in een mum van tijd uitverkocht. De komst van Ibe, Metejoor en Regi zijn al zeker. De zes artiesten die Hans Francken heeft kunnen strikken blijven geheim tot de avond zelf.

Het concept van Hans Francken Invites is ondertussen genoegzaam bekend. Hans Francken schreef ooit teksten voor Clouseau, Stan Van Samang, Natalia en vele andere artiesten en was ook producer van Clouseau, Mama’s Jasje, Raf Van Brussel, Sandrine en Slongs Dievanongs. Tijdens de twee vorige edities wist hij telkens heel wat Vlaamse topartiesten in het geheim naar Essen te halen. Het publiek smaakt het concept wel, want de eerste twee edities waren telkens in een mum van tijd uitverkocht. Zo kwamen onder meer Kris Wauters, Natalia, Bart Peeters en Koen Wauters al langs.

Hans Francken organiseert het event samen met Essen Events van Dave Vercauteren, Jaro Van Meel en Ivan Mertens. Omdat ze dit jaar uitpakken met een XL-versie was het Heuvelplein te klein. “Daarom wijken we uit naar de paardenweide aan de Oude Baan”, vertelt Dave Vercauteren. “We mikken toch op minstens 2.000 bezoekers. In het voorprogramma staan Ibe, de winnaar van The Voice van Vlaanderen, en Metejoor. Regi zorgt voor de afterparty. De hoofdbrok vormt Hans Francken Invites. Hij zal in totaal zes artiesten meebrengen. De namen houden we inderdaad weer geheim”, zegt hij lacherig. “Maar stilaan zal iedereen toch wel weten dat we onze bezoekers niet teleurstellen.”

Tickets kosten 19 euro en zijn te bestellen via https://www.hansfranckeninvites.be/