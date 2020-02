Grote groep ouders bezorgd over fusie tussen Cocon en Erasmus : “Beslissing te snel doorgevoerd en dat zorgt voor onrust” Toon Verheijen

14 februari 2020

09u53 0 Essen Basisschool Erasmus en de freinetschool Cocon gaan op 1 september fusioneren. Een beslissing die GO! heeft genomen omdat de locatie van Cocon te klein aan het worden is. Goed nieuws lijkt het, maar toch zorgt de fusie bij een grote groep ouders met kinderen op de kleine wijkschool Cocon voor een grote bezorgdheid. “Vooral het gebrek aan communicatie en de onzekerheid stoort ons”, klinkt het.

De kleine wijkschool Cocon, die freinetonderwijs aanbiedt, telt een honderdtal leerlingen. Eind vorig jaar geraakte bekend dat de leerlingen die nu in het kleine schooltje in de Heikantvenstraat zitten moeten verhuizen naar de site van Erasmus in de Hofstraat. Die school, die ‘gewoon’ onderwijs aanbiedt zal dan omgevormd worden tot een freinetschool. Maar de fusie tussen de twee scholen wordt niet door iedereen op evenveel gejuich onthaald. “Het is vooral de manier waarop het gecommuniceerd is geweest”, zegt een grote groep van bezorgde ouders. “Eind vorig jaar, vlak voor de kerstvakantie. Zonder dat we er iets van wisten en wil nu net een van de pijlers van freinetonderwijs zijn dat ouders nauw betrokken worden bij de werking.”

Naar gevoel

De ouders hebben er naar eigen zeggen een naar gevoel bij. “Wij hebben destijds bewust gekozen voor Cocon omdat het kleinschalig is én omdat het freinetonderwijs is”, klinkt het. “Nu moeten onze kinderen die vertrouwde locatie verlaten en we weten eigenlijk absoluut niet wat ons op de nieuwe school te wachten staat. We worden er amper bij betrokken. Enkele van onze kinderen gaan zelfs niet meer graag naar school nu ze weten dat ze moeten verhuizen. Door de beslissing hebben enkelen ook al beslist om naar een andere school te gaan. Al kan dat natuurlijk ook niet meer voor iedereen. En veel andere scholen hebben ook geen plaats meer. Had het niet beter geweest dit wat meer tijd te geven ? Bijvoorbeeld door onze school nog voor een jaar gewoon te laten waar ze nu is zodat we het beter kunnen voorbereiden ? Dan hadden we mee kunnen groeien in het verhaal.”

Enkele van onze kinderen gaan niet meer graag naar school nu ze weten dat ze moeten verhuizen. Groep bezorgde ouders

Kwaliteit

De bezorgde ouders zijn ook ongerust dat het niet meer dezelfde kwaliteit zal zijn van freinetonderwijs zoals nu. “Voor de leerkrachten bijvoorbeeld op Erasmus zal het ook een hele aanpassing zijn. Hebben zij er voeling mee ? Wij hebben ook een visie gevraagd voor de volgende vijf jaar omdat wij ook zekerheid willen dat onze kinderen er echt wel op de juiste plaats terecht gaan komen. Maar dat kunnen ze niet blijkbaar. We zijn met een groep ouders naar de directie in Antwerpen geweest en daar is letterlijk gezegd dat we rekening moeten houden met een overgangsfase van een drietal jaren. En dat als we het leerlingenaantal niet omhoog zouden krijgen dat de school dan alsnog moet sluiten. En wat ons nog tegen de borst stuit: het geld dat we kunnen ontvangen door de verkoop van Cocon kunnen ze niet beloven te investeren in de nieuwe school. Dat betekent dat de gewenste structurele aanpassingen ook niet uitgevoerd kunnen worden.”

Verschillen

“Er zijn zoveel verschillen”, gaan de ouders verder. “Op Cocon is ook alles mee gerealiseerd door de ouders: het groen, het podium, de inrichting. Door de plotse beslissing en de verhuis binnen enkele maanden, kunnen we dat op de nieuwe school niet doen. Op Erasmus is er geen ouderraad en dat baart ons zorgen aangezien wij het moeten hebben van ouderparticipatie. Het vertrouwen dat we hadden, is volledig zoek. Er is wel een projectgroep opgericht. Daar zijn voorstellen gedaan, maar we horen er niets meer van. Feedback krijgen we enkel wanneer er expliciet om wordt gevraagd.”

We gaan met de architecte bekijken hoe we aanpassingen kunnen doen en de ouders zullen daarbij betrokken worden Joke Temmerman - Scholengroep Antwerpen

Begrip

De Scholengroep zegt naar eigen zeggen begrip te hebben voor het standpunt van de ouders. “We begrijpen dat ouders vragen en zelfs bezorgdheden hebben”, zegt Joke Temmerman van Scholengroep Antwerpen. “Net zoals de ouders gaat onze aandacht in de eerste plaats uit naar het welbevinden van de kinderen en de onderwijskwaliteit. Op maandag 17 februari organiseren we dan ook een infomoment op school om de nodige vragen te beantwoorden. Of de beslissing laat is meegedeeld ? Zodra we de knoop hadden doorgehakt hebben we het eerst intern meegedeeld en daarna meteen de ouders op de hoogte gebracht.”

Waarborg

De Scholengroep zegt dat de kwaliteit van het freinetonderwijs gewaarborgd zal worden. “Er zal in de komende periode hard gewerkt worden. We hebben het volste vertrouwen in de professionaliteit van onze teams, zowel in onze leerkrachten als de directeur. Zij zullen ook de nodige pedagogische ondersteuning krijgen zowel vanuit onze scholengroep als de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!. Daarnaast wordt momenteel in samenspraak met de architecte van onze scholengroep bekeken op welke manier we op de GO! Campus Erasmus de nodige aanpassingen kunnen doen zodat we de freinetwerking kunnen garanderen en zelfs versterken. De ouders zullen hierbij ook betrokken worden.” In een eerder persbericht haalde de school ook aan dat het de school/het domein zal openstellen.