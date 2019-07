Gratis cursus reanimeren in Oude Pastorij Toon Verheijen

29 juli 2019

10u54 0

De gemeente Essen organiseert dit najaar opnieuw een gratis cursus reanimatie. De lessenreeks start in september en duurt tot december en vindt plaats in GC De Oude Pastorij. De gemeente Essen wil samen met de Ambulancedienst 112 zoveel mogelijk mensen opleiden om Essen hartveiliger te maken. Tijdens de drie uur durende opleiding leer je de basisreanimatie en het omgaan met een AED-toestel. Iedereen krijgt de kans om met de toestellen te oefenen op speciaal daarvoor voorziene poppen. Na de opleiding ben je in staat om in reële situaties basisreanimatie te geven in afwachting van de hulpdiensten.

Sinds begin 2018 volgden al meer dan 600 Essenaren deze cursus. Inschrijven kan via aed-opleiding@ambulance-112-essen.be. Er zijn per cursus maar 20 plaatsen. De lessen vinden plaats op 6, 14, 19 en 27 september, 15 en 26 oktober, 8 en 23 november en 5 en 20 december.