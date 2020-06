GOOL! Het bier dat de Rode Duivels Europees kampioen had moeten maken: “Lekker, rood en nog niet over datum in 2021" Toon Verheijen

07 juni 2020

23u18 47 Essen Je bent voetbalfan. Je organiseert al enige tijd het EK-dorp in Essen. Je droomt van een finaleplaats van de Rode Duivels. Dave Vercauteren is het allemaal. Om de voetbalfans te verwennen dacht hij een eigen bier op de markt te brengen. GOOL! Is een vlot drinkbaar bier geworden, mét rode kleur maar zeker niet zoet. “Ik heb 6.000 liter laten brouwen maar gelukkig springt de horeca mee op kar.”

De verwachtingen voor het EK 2020 van de Rode Duivels waren hoog gespannen. Voor minder dan de oppergaai waren we als voetballiefhebber niet tevreden geweest. Dave Vercauteren, zelf een voetbaldier, was diezelfde mening toegedaan. Hij had ook opnieuw plannen om een EK-dorp op poten te zetten in Essen. En om de beleving er wat groter te maken had Dave Vercauteren het idee opgevat om een origineel bier op de markt te brengen. Dat werd uiteindelijk GOOL!

Marge

“De voorbereidingen zijn al een hele tijd geleden begonnen”, vertelt Dave. “Ik wilde het iets met een bier dat goed doordrinkbaar was, rood van kleur was maar ook weer niet té traditioneel. Ik heb zelf geen brouwinstallatie en ik zou er ook niet zelf aan beginnen, maar ik kwam bij Beerselect uit Gent terecht. Die mannen hebben echt goed geluisterd en een bier gebrouwen perfect hoe ik het wilde: goed doordrinkbaar, rood van kleur maar géén mierzoet gedoe. De eerste proevers zeggen dat het lekker is. Gelukkig maar. Natuurlijk is het wel een tegenvaller dat het EK niet doorgaat, maar het bier blijft goed tot 2022 dus ik heb marge (lacht). De rode kleur komt van bietensap maar dat is echt niet te proeven.”

Horeca

Een aantal horecazaken gaat het bier bij de heropstart mee op de kaart zetten. Als bieretiket koos Dave Vercauteren voor een ontwerp van fonzz.be. Zij koos voor een bovenaanzicht van één elftal op een sjottertafel. “Met dat idee kunnen we nog wat spelen als er later nog meer bieren op de markt komen”, vertelt Dave. “We hebben al wat verkooppunten en cafés die het bier op de kaart willen zetten., Misschien dat er ook wel wat voetbalclubs zijn die ook nog wel iets zien in het bier. Gool! Dat moet scoren, toch?” Heel wat cafés en horecazaken hebben al toegezegd. Net als Restaurant De Bomma in Antwerpen zondagavond nog.

GOOL! is te bestellen via dave@jabbedabbedoe.be