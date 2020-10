Gloednieuw zorgpunt opent begin maart de deuren in voormalige gebouw van OCMW Toon Verheijen

12 oktober 2020

12u21 1 Essen Het nieuwe Zorgpunt dat de gemeente samen met AZ Klina zal uitbouwen in plaats van de bestaande Polikliniek, zal normaal op 1 maart operationeel zijn. Het komt in de bestaande gebouwen van het OCMW aan Kerkeneind. Het personeel van het OCMW verhuist op haar beurt naar het Heuvelplein. De politie had normaal naar het stationsgebouw moeten verhuizen, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde.

In het najaar van 2018 maakten de gemeente Essen en AZ Klina bekend dat ze het bestaande OCMW-gebouw aan het Kerkeneind zouden omvormen tot nieuw Zorgpunt in plaats van de huidige polikliniek. Daar kunnen inwoners van Essen bijvoorbeeld terecht voor radiografie en echografie en voor bloedafnames. “Op 1 maart 2021 dragen we officieel het OCMW-gebouw over aan AZ Klina”,, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Dit zorgpunt zal alle dienstverlening overnemen die vandaag in de polikliniek plaatsvindt. Maar het blijft niet alleen bij de voortzetting van de huidige dienstverlening; Klina wil het medisch aanbod uitbreiden. Het zal dus verder gaan dan alleen radiologische consultaties en enkele zitdagen van specialisten. Klina levert medische experts om vanuit het zorgpunt permanent zorgverstrekking te kunnen aanbieden aan onze inwoners. Omdat het een omvangrijk project is, zal - naarmate Corona het toelaat - de gemeente enkele toelichtingsavonden organiseren voor de zorgverstrekkers in onze gemeente.”

Corona

Door de coronacrisis werd de werking van de polikliniek in maart 2020 stilgelegd. Er kon niet gegarandeerd worden dat de onderzoeken er op een veilige manier konden gebeuren. Daarnaast had AZ Klina alle beschikbare artsen nodig om aan de crisis een hoofd te kunnen bieden. Ondertussen behandelt dokter Hamans, de neus-keel-oorarts, terug patiënten en hervatte het labo ook terug haar werking voor bloedafnames op.De radiologische onderzoeken worden niet terug opgestart. De machine die in Essen staat is verouderd. Vanaf maart 2021 kan je voor radiologische consultaties terecht bij het nieuwe zorgpunt van Essen.

Politie

Het OCMW-personeel verhuist naar het Heuvelplein omdat daar ruimte is vrijgekomen door het vertrek van Fluvius die er kantoorruimte had. In de tussentijd zullen er nog wat verbouwingen gebeuren in het toekomstige Zorgpunt. “Het is ook nog altijd de bedoeling dat onze politie naar het stationsgebouw verhuisd, maar daarover lopen de gesprekken nog”, zegt Van Tichelt.