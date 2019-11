Gezocht: een Essense Frank Deboosere of Sabine Hagedoren om dagelijks metingen te doen Toon Verheijen

08 november 2019

20u46 0 Essen Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) is op zoek naar een plichtsbewuste waarnemer in de gemeente Essen. De man of vrouw moet dagelijks meteorologische gegevens noteren en doorsturen. De vraag is dus : wie wil straks in de huid kruipen van Sabine Hagedoren of Frank Deboosere.

Het KMI maakt uiteraard gebruik van een heleboel geautomatiseerde weerstations, maar daarnaast zijn er ook nog altijd een reeks manuele weerstations waarvan de gegevens gebruikt worden om klimaatstudies te doen. De gemeente Essen heeft een van de langslopende reeksen waarnemingen want al sinds 1912 worden er data doorgegeven vanuit Essen. Maar omdat er onzekerheid bestaat over het voortbestaan van de metingen, doet het KMI nu een oproep aan kandidaten om die taak op zich te nemen.

Regenmeter

Wanneer een kandidaat zich aanbiedt, komt het KMI bij hem of haar thuis een regenmeter plaatsen die elke 24 uur de neerslag meet. Dat moet telkens om 8 uur ’s morgens doorgegeven worden. Eventueel wordt er ook een thermometerhut geplaatst om dagelijks de minimale en de maximale temperaturen te meten.

Open ruimte

Kandidaten moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De weerman-in-spe moet over een vlak stuk gazon beschikken en er mogen geen obstakels in de buurt van het meetstation staan. Staat er bijvoorbeeld een boom van vijf meter in de tuin, dan moet het meetstation op minstens vijftien meter afstand staan. In principe moeten de metingen elke dag doorgegeven worden, dus als je zelf niet kan, moet je zelf voor een vervanger zorgen. De metingen moeten telefonisch doorgegeven worden. Het KMI verwacht dat de gegevens alle dagen van het jaar op een vast tijdstip tot bij hen geraken. Daarom is het beter om dit met een team te doen. Als je ziek bent of met vakantie, dan kan iemand anders jouw taken overnemen.

Meer info via geert@meteo.be of marin@meteo.be

