Gevoelsbrochure voor alle Essenaren: “Aandacht voor de kleine gelukjes en praat erover als je met iets zit” Toon Verheijen

10 juli 2020

De gemeente Essen gaat volgende week de brochure ‘Hoe haat het met jullie’ verspreiden onder alle inwoners. Het gaat om een gevoelsbrochure. Die is vooral gericht op jongeren, gezinnen en senioren om een ondersteuning te geven in de rollercoaster van gevoelens dat de verandering in onze leefwereld door corona met zich mee brengt”, zegt schepen Brigitte Van Aert (CD&V). “We willen iedereen helpen om gevoelens bespreekbaar te maken, tips te geven en we geven ook de contactgegevens van hulporganisaties mee waar je eventueel terecht kan. We proberen onze inwoners ook attent te maken dat ze zeker naar hun ‘kleine gelukjes’ op zoek gaan. En zit je met iets, praat erover.”