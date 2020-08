Gemeenten politiezone Grens hanteren mondmaskerplicht met gezond verstand: “Altijd bij hebben, maar enkel dragen op drukke plaatsen of bij het kruisen van mensen” Toon Verheijen

08 augustus 2020

14u28 0 Essen Burgemeester Dieter Wouters (CD&V ) van Wuustwezel maakt duidelijk dat de gemeente de mondmaskerplicht met gezond verstand hanteert net als de gemeenten Essen en Kalmthout uit dezelfde politiezone.

“Als je op een rustige plaats bent in een park, bos of bijvoorbeeld alleen op straat en niemand kan besmetten, moet je geen mondmasker dragen”, zegt Dieter Wouters. “We benadrukken wel dat je het altijd bij moet hebben, want bij het passeren van andere menen moet je het wel dragen. Ook als de politie je aanspreekt dat je toch beter je masker draagt, dan zet je het ook op. Dit is geen bijsturing of aanpassing. Dit is gewoon gezond verstand. Draag altijd een mondmasker als er anderen een risico lopen op besmetting.”

De burgemeester waarschuwt ook nog. “De cijfers van de besmettingen in onze gemeente zijn niet goed. Nu doen alsof door de hitte er geen discipline meer moet zijn is gevaarlijk en dom.” In Wuustwezel en Kalmthout waren er de voorbije zeven dagen acht besmettingen en voor Essen waren dat er 3. Wuustwezel en Kalmthout zitten boven de alarmdrempen, Essen nog niet.