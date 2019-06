Gemeente wil sociaal tarief voor elke activiteit Toon Verheijen

10 juni 2019

14u05 0 Essen De gemeente wil voor alle activiteiten die het aanbiedt een sociaal tarief hanteren. De jeugddienst past het systeem al toe. Op termijn wordt het ook uitgebreid naar andere diensten. De gemeente wil ook vzw’s en verenigingen overtuigen om het sociaal tarief te gebruiken.

Wie onder het sociaal tarief valt, betaalt nog slechts 60 procent van de werkelijke kostprijs om deel te nemen aan een activiteit. Het tarief geldt voor mensen met een financiële beperking of zij die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van de ziekteverzekering. “Ongeveer 2.300 mensen uit Essen zouden van dit systeem gebruik kunnen maken”, zegt schepen Brigitte Van Aert als antwoord op een vraag van gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk (CD&V). “De jeugddienst doet het al. De bedoeling is dat we het systeem ook doortrekken bij de andere diensten. De volgende jaren wil de gemeente samenwerken met vzw’s en verenigingen om zo het systeem uit te breiden. In 2022 moet de operatie afgerond zijn. We streven naar een eenvoudig en duidelijk hanteerbaar reglement dat over alle domeinen hetzelfde is. Uiteindelijk doel is om zo veel mogelijk mensen met een financiële beperking deel te laten nemen aan activiteiten in de gemeente.”