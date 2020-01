Gemeente wil minstens vier procent bloeddonoren Toon Verheijen

21 januari 2020

18u11 0 Essen Zo’n 3,64 procent van het aantal inwoners van de gemeente Essen geeft bloed. Dat is beter dan het Vlaamse gemiddelde van 3 procent, maar Essen wil de oproep van het Rode Kruis ondersteunen en hoopt minstens aan 4 procent te geraken.

Bloedgeven is belangrijk omdat er 70 procent kans bestaat dat er iemand een bloedproduct nodig heeft. Het gaat om bloed, plasma of bloedplaatjes. Het Rode Kruis wil in 2020 de vier procent halen om zo de bloedvoorraad op peil te houden. Het Rode Kruis roept daarom elke stad en elk dorp op om de inwoners zoveel mogelijk te stimuleren. “Vandaag telt ons dorp 3,64% donoren”, klinkt het. “Dat is mooi, maar het kan altijd beter. We roepen iedereen op dit jaar minstens één keer bloed, plasma of bloedplaatjes geven. Vraag familie of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 1% meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes te gaan in onze gemeente. Op www.rodekruis.be/onsdorpgeeft vind je een interactieve kaart waarop je kan zien hoeveel donoren er al zijn in onze gemeente.”

Op donderdag 23 januari kan je terecht in het Parochiecentrum Den Baptist in de Sint-Jansstraat 146 van 17.30 tot 20.30 uur.