Gemeente werkt aan nieuw ruimtelijk structuurplan

10 september 2019

De gemeente Essen werkt aan een volledig nieuw ruimtelijk structuurplan. Dat plan bepaalt waar er nog gebouwd mag worden, waar niet en waar welke bouwtypes mogelijk zijn. “We hebben zo’n plan, maar dat dateert al van 2006 en is eigenlijk volledig achterhaald”, zegt schepen Arno Aerden (sp.a). “We gaan dat plan niet alleen opstellen, maar laten ons begeleiden door experten. Zij moeten dat plan uitwerken, maar we willen daarbij wel de burgers betrekken. Tijdens de gemeenteraad van 27 augustus werd het bestek voor de aanstelling van een studiebureau door alle leden van de gemeenteraad goedgekeurd. De eerste belangrijke stap is gezet. We hopen uiteraard dat er zich een goed studiebureau aandient waarmee we kunnen samenwerken. Het is de bedoeling dat het de experten samen met het gemeentebestuur én met de Essense burger, een nieuw beleidsplan uittekenen dat Essen klaar maakt voor de toekomst.”