Gemeente schakelt Civiele Bescherming in om de strijd aan te gaan met de processierups Toon Verheijen

26 juni 2019

De gemeente Essen schakelt de Civiele Bescherming in voor de strijd tegen de processierups. De voorbije dagen kwamen er tientallen meldingen binnen. De gemeente probeert het fenomeen zoveel mogelijk zelf aan te pakken, maar komt handen te kort.

De eikenprocessievlinder is op zich een onschuldige nachtvlinder, maar het is de rups die voor problemen zorgt. De haartjes zorgen voor ernstige jeuk en zelfs brandwonden op de huid. Ze kunnen ook irritatie geven aan de ogen en de luchtwegen. “We gaan de komende dagen samen met de Civiele Bescherming enkele prioritaire locaties behandelen zoals de omgeving van scholen, parkjes, speeltuinen en langs fiets en wandelroutes. We denken dan bijvoorbeeld aan sportpark Hemelrijk, het Karrenmuseum en de Kiekenhoeve, het Paviljoen in de Korte Leemstraat en de Oude Pastorij om er maar enkele te noemen. Mensen die op bepaalde plaatsen op het openbaar domein nesten zien, vragen we om het ons meteen te melden.” Meldingen mogen gedaan worden via www.essen.be/meldingen of omgeving@essen.be of 036700147.

Zoals in alle Vlaamse gemeenten, behandelt de gemeente enkel nesten op het openbaar domein. Op prvédomein blijft de eigenaar verantwoordelijk voor de bestrijding en de bijhorende kosten. “Wij hebben momenteel een overeenkomst met aannemer Brosens aan de Vissenheuvel, maar nu we de Civiele Bescherming inschakelen krijgt die mogelijk meer ruimte om ook op privéterrein meer opdrachten te doen.”

Tips om zo weinig mogelijk last te hebben van de haartjes zijn de huid zoveel mogelijk bedekken, niet in de buurt van nesten op de grond gaan zitten, zo weinig mogelijk krabben na contact, huid spoelen met water, speeltuigen regelmatig afsproeien, geen was buiten te drogen hangen, ramen sluiten en zoveel mogelijk je kleren wassen.