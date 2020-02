Gemeente op zoek naar 380 leden voor ‘De Adviseurs’ Toon Verheijen

06 februari 2020

19u21 0 Essen De gemeente Essen wil nog dit jaar een ‘inwonerspanel’ in het leven roepen om zo de inwoners meer bij het beleid te betrekken.

“Dat is een groep van willekeurig gekozen Essenaren die, onder de naam De Adviseurs, een drietal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over beleidsthema’s als vrije tijd, dienstverlening, verkeer en mobiliteit”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “We kunnen bij hen polsen naar de prioriteiten of bepaalde beleidszaken evalueren. Maar ze kunnen net zo goed een klankbord of een inspiratiebron voor ons zijn.”

380 leden

Nog deze maand gaan 1.400 inwoners van de gemeente een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan het panel. De bedoeling is dat uit die groep er zo’n 380 instemmen. “Dat is het minimumaantal voor een correcte en representatieve bevraging”, klinkt het. “De gemeente werkt hiervoor samen met het onderzoeks- en adviesbureau Public Minds.”