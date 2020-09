Gemeente moet op zoek naar nieuwe uitbater cafetaria sporthal Hemelrijk: “Geen evidentie in coronatijdperk” Toon Verheijen

22 september 2020

13u06 0 Essen De gemeente Essen moet in volle coronatijd op zoek naar een nieuwe uitbater voor de cafetaria van de sporthal Hemelrijk. De huidige uitbater, die de voorbije jaren eindelijk voor een constante zorgde in de uitbating, moet wegens persoonlijke redenen stoppen. De gemeente heeft de vervroegde stopzetting ook aanvaard.

De concessie van de cafetaria van de sporthal heeft al een redelijk turbulente geschiedenis achter de rug, maar de laatste jaren was er met Bernard Van Laarhoven toch een vaste uitbater gevonden die dat naar ieders wens deed. Er werd met hem destijds een concessie afgesproken van negen jaar en die liep nog enkele jaren. “Maar de huidige uitbater heeft een vervroegde stopzetting gevraagd wegens persoonlijke redenen (ziekte, red) en dat hebben we als gemeentebestuur ook aanvaard”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Daarom zullen we nu opnieuw op zoek moeten naar een uitbater.”

Niet evident

De cafetaria zal in de mate van het mogelijk nog zeker openblijven tot het einde van december. De bedoeling is dat er vanaf januari een nieuwe uitbater komt. Al beseft de gemeente dat het in deze tijd van het jaar geen evidentie is. “Kandidaten kunnen zich tot 20 oktober melden. We beseffen ook dat het geen evidentie zal zijn in deze tijd met de coronacrisis, maar we hopen er toch een te kunnen vinden. Misschien is het wel een voordeel dat bij de concessie ook een mooi ingericht appartement is inbegrepen.”

Voorwaarden

De details: als concessionaris baat je de cafetaria uit, beschik je over een conciërgewoning met twee bergingen en een garage. Je handelt voor eigen rekening als zelfstandige. De duurtijd van de concessie is negen jaar. Je mag de overeenkomst elke drie jaar beëindigen onder bepaalde voorwaarden. De termijn neemt een aanvang op 1 januari 2021. De offertes worden beoordeeld en vergeleken op basis van drie gunningscriteria en op een totaal van 100 punten. De kandidaat met de hoogste totaalscore, wordt concessiehouder van de cafetaria. De drie criteria zijn de voorgestelde concessievergoedingen (40 punten), visie van uitbating (30 punten) en geschikte ervaring in de sector (30 punten).

Alle info voor geïnteresseerde uitbaters is hier terug te vinden.