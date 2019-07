Gemeente maakt speelpleinen rookvrij Toon Verheijen

13 juli 2019

08u54 0

De gemeente Essen heeft de intentie om dit jaar alle speelpleinen rookvrij te maken. Het gaat wel (nog) niet om een expliciet rookverbod. “We kijken niet meer vreemd op als er op bepaalde plaatsen ook buiten een rookverbod geldt”, zegt schepen Helmut Jaspers (sp.a). “Op sommige terrassen of op het perron van een station. Het zijn maar enkele voorbeelden. En als er kinderen in de buurt zijn lijkt ons dat helemaal logisch. Daarom wil de gemeente alle speeltuinen rookvrij maken. We gaan aan alle speeltuinen een bord ‘Generatie Rookvrij’ hangen. Het bord moedigt rokers aan om de sigaret niet aan te steken, maar is niet hetzelfde als een echt rookverbod. Een volgende stap kan dan een echt verbod zijn.”