Gemeente investeert in veiligere schoolomgevingen Toon Verheijen

29 augustus 2020

18u50 0 Essen De gemeente Essen heeft de voorbije weken geïnvesteerd in veiligere schoolomgevingen met het oog op 1 september. Vooral het straatbeeld zal voor de gebruikers in een aantal straten er helemaal anders uitzien.

Over d’Aa

Recent zijn de werken voor de tweede fase aan Over d’Aa gestart. Het kruispunt met de Postbaan zal tegen de start van het schooljaar geasfalteerd zijn. Het kruispunt zal dan veel veiliger zijn en de kleuterschool zal ook vlot te bereiken zijn. Vanaf 1 september 2020 wordt Kraaienberg vanaf het kruispunt met Over d’Aa tot aan het eerste kruispunt met de Deckerslaan een half uur voor de aanvang en na het einde van de schooldag afgesloten. Ouders zullen hun kinderen kunnen afzetten in de Deckerslaan en zijn zo zeker dat hun kinderen veilig op school geraken.

Kadheike

De schoolomgeving van Kadheike werd in de Heikantstraat werd in augustus al aangepakt. Conflicten met wagens die achteruit rijden behoren tot het verleden. In de plaats zijn er bredere voetpaden gekomen, een ruime fietsenstalling en een extra parking aan het speeltuintje.

Kloosterstraat en Maststraat

Een deel van de Kloosterstraat wordt ingericht als tweede fietsstraat van Essen. Het gaat om het gedeelte van de Guido Gezellelaan en de Grensstraat met de scholen Mariaberg en DBM. De fietsers hebben er dus voorrang, mogen de helft van de rijbaan gebruiken en er geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Ook in de Maststraat worden op de fietsstraat extra markeringen aangebracht.