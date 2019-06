Gemeente huldigt sportkampioenen Toon Verheijen

30 juni 2019

10u13 0

De gemeente heeft dit werken haar sportkampioenen in de bloemetjes gezet.De jaarlijkse kampioenenhuldiging werd in een nieuw jasje gestoken. Met de boodschap “ Sporters beleven meer” vroeg sportschepen Brigitte Van Aert om het kampioenengevoel zoveel mogelijk te tonen en uit te dragen. “Kampioen worden doe je niet alleen. Kampioen worden is samenwerken, de ondersteuning van de ouders, trainers, teamgenoten”, zegt sportschoenen Brigitte Van Aert (CD&V). Alle kampioenen kregen een unieke handdoek met opdruk “ sportkampioen 2019”. Om het kampioenengevoel helemaal compleet te maken, mocht iedereen bij de photobooth foto’s maken met een grote trofee en een fotokader “Sporters beleven meer. In totaal werden er uit 19 verschillende sportdisciplines 38 individuele kampioenen en 7 kampioensteams gehuldigd.