Gemeente gaat mee op zoek naar ruimtes voor co-working Toon Verheijen

27 juni 2019

11u44 0 Essen De gemeente Essen wil een voortrekkersrol gaan spelen om co-workingspaces aan te bieden. Het voorstel kwam van oppositiepartij N-VA/PLE.

Co-working geraakt meer en meer ingeburgerd in verschillende gemeenten. Het gaat dikwijls om leegstaande gebouwen of kantoren waar freelancers, kleine zelfstandigen of starten overdag tegen een redelijk beperkte vergoeding kunnen komen werken. In Essen bestaat het nog niet en daar wil Robin Jacobs (N-VA/PLE) verandering in brengen. “Wij zien er alleen maar voordelen in”, zegt Robin Jacobs. “Mensen die geen eigen kantoor of bureelruimte hebben, krijgen wel eindelijk ruimte en je brengt ook mensen samen die misschien nog van elkaar kunnen leren. Doordat ze niet ver moeten reizen beperken ze ook de impact op de mobiliteit.”

N-VA/PLE is blij dat de gemeente Essen zich mee wil inzetten om ook in Essen de kaart van de co-workingspaces te trekken. “We zien een soort van coördinerende rol weggelegd voor de gemeente. Rondvragen of er bedrijven zijn die eventueel een ruimte ter beschikking hebben en die dan oplijsten op de website. En misschien hebben we binnen ons eigen gemeentelijk patrimonium ook wel plaats.” Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) reageerde enthousiast op het voorstel van N-VA/PLE en onderschreef het nut van de co-working ruimtes.