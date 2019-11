Gemeente en politie voeren onverwachte controles uit op fluo en fietsverlichting Toon Verheijen

27 november 2019

09u15 0 Essen De donkere maanden zijn weer aangebroken en dat betekent dat de gemeente Essen en de politiezone Grens weer volop inzetten op het sensibiliseren om als zwakke gebruiker zoveel mogelijk met fluo de straat op te gaan.

“We zullen op verschillende momenten onverwachte controles houden”, zeggen schepen van mobiliteit Brigitte Quick en burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Wij als gemeente gaan controleren op het dragen van fluokledij en een fietshelm terwijl de politie zal controleren op het gebruik van de fietsverlichting. We doen ook een oproep om niet alleen zichtbaar naar school te gaan, maar ook op weg naar je sportclub of vereniging of naar waar dan ook.”

Wedstrijd

Voor de kleuter- en lagere scholen zijn er ook weer verschillende klasprijzen voorzien. Onder de scholieren van de middelbare scholen wordt elke maand een laptop verloot. Het enige wat ze moeten doen, is fluo dragen. Als ze ook nog eens een helm op hebben, maken ze dubbel zoveel kans op een laptop.