Gemeente brengt hulde aan coronahelden Toon Verheijen

17 september 2020

13u22 0 Essen Essen gaat tijden de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september op drie verschillende locaties de coronahelden hulde brengen op een stille manier en enkel met beelden. “Deze helden zetten alles op alles om onze gemeente draaiende te houden”, klinkt het.

Een van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties is het nastreven van een vredevolle en stabiele samenleving. “Met de komst van het virus werd plots heel duidelijk dat duurzame lokale helden een prominente rol gingen spelen tijdens de coronacrisis”, klinkt het bij de gemeente Essen. “Met negen verschillende thema’s - van de zorgsector, over lokale economie tot kinder- en jeugdwerking - bedanken we onze helden. Daarbij leggen we de nadruk op het belang van het behalen van de 17 doelen voor mens, planeet en lokale economie.”

Negen thema’s ervan vind je terug in het Essense straatbeeld. De tentoonstelling kan je tijdens de openingsuren bezichtigen in de bibliotheek, het stationsgebouw en in de hal van het gemeentehuis.