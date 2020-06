Gemeente bedingt voordelig tarief voor verwijderen processierupsen op privéterrein Toon Verheijen

20 juni 2020

08u07 0 Essen De processierupsen zijn weer volop aanwezig en dat betekent dat ook de gemeente weer aan de lopende band meldingen krijgt. De gemeente heeft op verschillende plaatsen waarschuwingsborden geplaatst en heeft overal linten gehangen aan de bomen. Sinds dit jaar heeft de gemeente ook een voordelig tarief bedongen bij een aannemer die ook op privéterrein aan de slag gaat.

De gemeente Essen telt momenteel zo’n 6.000 eikenbomen op het openbaar domein. Ze een voor een behandelen is onbegonnen werk, maar er is wel degelijk een plan van aanpak. Essen was zelfs een van de eerste gemeenten die begonnen met de bestrijding “Prioritair behandelen we bomen langs drukbezochte plaatsen als parken, speeltuinen en het sportpark”, zegt schepen van Milieu Helmut Jaspers (sp.a). “Of op het openbaar domein langs woningen, langs bedrijven, scholen en langs drukbezochte fiets-of wandelpaden die in woongebied liggen of langs routes die veel gebruikt worden als verbinding naar scholen, bedrijven en winkels. Daar gaan we ze effectief bestrijden.” Het bestrijden gebeurt door de nesten weg te branden of op te zuigen. Er worden geen chemische producten meer gebruikt. Preventief worden er ook mezenkastjes opgehangen. “We hangen ook linten rond de bomen. Niet alleen om voorbijgangers te waarschuwen, maar ook voor de aannemer. Zo weet die in welke bomen de nesten zitten die behandeld moeten worden. Na het verwijderen van een nest komt er een datum op zodat de gemeente dit goed kan opvolgen.”

Waarschuwen

Op andere plaatsen worden ze niet meteen bestreden, maar worden passanten wel gewaarschuwd. Het gaat dan om bomen lang landelijke wegen en recreatieve fietsroutes en in publiek toegankelijke bossen. “Hier vragen we om de nodige voorzichtigheid en zo nodig zelf beschermende maatregelen te nemen. Het beste is uiteraard om deze locaties zoveel mogelijk te vermijden. Zeker van begin juni tot half juli, wanneer de overlast het ergst is.”

Privé

Op privédomein komt de gemeente normaal gezien niet tussen, maar Essen heeft er voor gezorgd dat particulieren tegen een voordelig tarief de prijzen kunnen laten verwijderen op hun terrein. Nesten onder de drie meter kosten 55 euro. Boven de drie meter komt het op 105 meter.In sommige gevallen zal de gemeente zelfs de kosten op zich nemen voor bomen op privédomein die over de openbare weg hangen.