Geen kermis in Wildert midden oktober Toon Verheijen

08 oktober 2020

21u06 0 Essen Het gemeentebestuur van Essen heeft beslist om de kermis van Wildert tijdens het weekend van 17 oktober niet te laten doorgaan. De gemeente wil elk risico op extra coronabesmettingen tegengaan.

“De huidige gezondheidssituatie in de regio en in onze eigen gemeente, maakt dat we er alles aan moeten doen om bijkomende besmettingen te vermijden”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “Bijkomende besmettingen leiden tot veel problemen, druk op de artsen, bedrijven, verenigingen. Minder fysiek bijeen komen, met minder mensen nauwe contacten onderhouden, dat zijn de regels die door de federale overheid zijn aangescherpt. Er is een grondige afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van het organiseren van de kermis. Deze afweging werd gemaakt na overleg in de lokale Veiligheidscel, onder andere met betrokkenheid van de medische sector. Een kermis, zelfs als de foor op zichzelf heel goed georganiseerd wordt, brengt traditiegetrouw veel volk op de been. In de huidige omstandigheden vindt het gemeentebestuur dit te risicovol”.