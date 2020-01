Gaslek op industrieterrein Rijkmaker Toon Verheijen

20 januari 2020

13u57 0

De hulpdiensten werden maandagmiddag opgeroepen voor een gaslek op het industrieterrein Rijkmaker in Essen. De brandweer zorgde voor een watergordijn in afwachting van de komst van netwerkbeheerder Fluvius die het lek moest herstellen. Volgens de politiezone Grens was er nooit gevaar voor de omliggende bedrijven en was er ook geen sprake van evacuaties. De straat werd wel afgesloten voor het verkeer.