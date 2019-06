G-turners krijgen initiatieles basketbal Toon Verheijen

11u27 0 Essen Turnvereniging Gympuls heeft haar G-leden een basketinitiatie laten volgen bij de Essense basketbalclub Esbac. Gympuls wil haar leden andere sporten leren kennen én andere clubs proberen te overtuigen een eigen G-werking op poten te zetten.

Essen is altijd al een beetje een voortrekken geweest in het G-sporten. Een van de clubs die al jaren een G-werking heeft is de turnvereniging Gympuls. “Elk jaar proberen we met G-gym Gympuls andere sporten uit”, zegt trainster en schepen Brigitte Van Aert (CD&V). “Het doel is duidelijk. We willen onze leden ook andere sporten laten ontdekken. Tegelijkertijd hopen we dat andere clubs hun aanbod willen uitbreiden met een G-werking. Basketbal stond al jaren op ons verlanglijstje en dankzij de aangename samenwerking met Joris Van Mol en de andere trainers van Esbac, hebben onze turnertjes een leuke intitiatieles gekregen. Ze hebben met hun eigen vertrouwde trainers en samen met hun vriendjes de kans gekregen om eens een andere sport te beleven. Voor hen is het dan ook minder eng, want we doen het samen. En langs de andere kant is voor de andere club , in dit geval Esbac, ook een manier om te zien dat kinderen met een beperking veel meer kunnen dan sommigen denken.

De leden van G-gym Gympuls kregen eerst een opwarming in de vorm van tikspelletjes en daarna mochten ze echt gaan basketten. “Het was leuk om te zien hoe de kinderen ervan genoten”, zegt Brigitte Van Aert. “En om hen te belonen kregen ze ook nog een medaille. Ze waanden zich even basketkampioen (lacht). We willen Esbac echt bedanken voor deze kans.”