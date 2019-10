G-café en eigen facebookpagina voor ouders van kinderen met een beperking Toon Verheijen

14 oktober 2019

13u18 0 Essen De gemeente Essen gaat in samenwerking met ouders van kinderen met een beperking een G-café organiseren. Bedoeling is dat ouders er met elkaar kunnen praten en informatie kunnen inwinnen.

“We hebben regelmatig een G-overleg en daaruit kwam naar boven dat ouders die kinderen hebben met een beperking nood hebben aan contact met andere ouders en ook aan informatie”, zegt G-schepen Brigitte van Aert (CD&V). “Daarom starten we nu met een eigen facebookpagina en de organisatie van een eerste G-café in het Dienstencentrum in de Nollekensstraat op woensdag 23 oktober. De facebookpagina wordt gemaakt en beheerd door de ouders zelf. Op deze pagina kunnen we informatie en bekendheid geven over ons G-cafe want het is niet zo dat er een lijst bestaat van alle ouders met kinderen met een beperking. We willen langs deze weg zoveel mogelijk ouders bereiken om ze te informeren wanneer de café's gehouden worden maar ook welke onderwerpen er best aanbod komen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ouders aangeven waar zij graag meer informatie over willen zoals vergoedingen van de ziektekosten, opvoedproblemen of alles waar zij tegenaan lopen.” De tweede reden voor het G-cafe is ook een belangrijke, het sociale contact, zeggen initiatiefnemers Anja Van Eekelen en An Verstraelen “Als ouder van een kind met een beperking is het fijn om met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten, te kunnen praten. We kunnen elkaar eens moed inpraten of troosten. Het is niet altijd makkelijk maar er mag zeker ook wel gelachen worden.”