Fietsostrade weer anderhalve kilometer langer Toon Verheijen

05 juni 2020

13u04 0 Essen De fietsostrade tussen Antwerpen en Essen nadert stilaan het einde. Het traject dat langs Kapellen, Kalmthout en Essen komt is in totaal 27,3 kilometer lang waarvan er nu 25 zijn gerealiseerd. Het recente deel was een stukje tussen de Paviljoenweg en de Kalmthousesteenweg in Essen dat nu aangelegd is in rode asfalt.

“Momenteel kan je vanaf de Nederlandse grens tot in Antwerpen Luchtbal vlot fietsen”, zegt provincieafgevaardigde Luk Lemmens (N-VA). “We zijn blij dat we eindelijk bijna het hele traject kunnen realiseren. Voor de veiligheid van de fietser is er op dit volledige traject verlichting voorzien en werkten we met een middenmarkering. Aan de spooroverwegen brengen we nog een gekleurde slemlaag aan. En om de weg niet uit het oog te verliezen, brengen we ook hier F-logo’s aan op de grond en plaatsen we wegwijzers, net zoals op de rest van het traject De fietsostrade is overigens een succes. In Kalmthout tellen we gemiddeld 1.024 fietsers per dag. Op diezelfde fietsostrade in Kapellen zit het daggemiddelde op 690 fietsers met op de topdag een maximum van 2.478 fietsers op een werkdag.”