Fietsdieven stelen fiets aan krantenwinkel en laten andere gestolen fiets achter in de plaats Toon Verheijen

01 september 2020

16u05 0 Essen De politiezone Grens heeft drie fietsdieven opgepakt. De drie twintigers stonden al gekend voor andere feiten.

Het begon aan een krantenwinkel in de Sint-Jansstraat in Wildert (Essen). Een klant van de winkel stopte daar omstreeks 12.20 uur en ging naar binnen. Toen ze korte tijd later terug buitenkwam, zag ze dat haar fiets verdwenen was. Er stond wel plots een andere fiets in de plaats. Een getuige had gezien hoe de daders wegfietsten richting Kalmthout. Ondertussen was de politie verwittigd en zagen de agenten in de Bevrijdingslei in Kapellen drie verdachten in het bezit waren van een gestolen fiets. De daders hadden ondertussen de stickers, zadelhoes en fietstas verwijderd. De drie verdachten, een 20 jarige Marokkaan, een 24 jarige Dominicaan en een 24 jarige Irakees, zijn door de politie gearresteerd. De verdachten zijn reeds bekend voor andere feiten.

De fiets die aan de dagbladhandel werd achtergelaten is een wit-grijze Oxford damesfiets met achteraan een kinderzitje. De politie is nog op zoek naar de rechtmatige eigenaar van de achtergelaten fiets. Wie de fiets hekent of kan bewijzen dat hij of zij de eigenaar is, kan contact opnemen met de politie op het nummer 03 620 29 29 of via mail info@pzgrens.be.

